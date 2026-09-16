«Пневмония оборвала жизнь»: умер основатель «Поющих гитар» Евгений Броневицкий
ria.ru: причиной смерти 81-летнего Евгения Броневицкого стала пневмония
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Причиной смерти 81-летнего музыканта Евгения Броневицкого стала пневмония. Близкие музыканта подтвердили печальную весть, сообщает РИА Новости.
В окружении артиста рассказали, что его жизнь оборвалась из-за воспаления легких. Незадолго до кончины основатель ВИА «Поющие гитары» простудился, медики заподозрили у него пневмонию. Кроме того, в последнее время музыкант жаловался на скачки давления.
Грустную новость накануне подтвердил двоюродный внук Броневицкого — 46-летний певец Стас Пьеха.
Броневицкий родился 30 июня 1945 года в Ленинграде. В 1966 году он присоединился к ансамблю «Поющие гитары», который только создавался. Коллектив «Поющие гитары» сыграл ключевую роль в становлении жанра ВИА в СССР. Среди песен с вокалом Броневицкого — «Сумерки» и «Нет тебя прекрасней», которые стали классикой советской эстрады.
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