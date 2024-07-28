Рожин: преемник Пригожина Лотос попал в плен в Мали в результате засады боевиков

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин на странице в интернет- мессенджере сообщил, что преемник погибшего в авиакатастрофе основателя ЧВК «Вагнера» Пригожина Лотос в результате засады туарегов в Мали попал в плен.

Автор канала «Colonelcassad» сообщил, что преемника Пригожина Лотоса уже обменяли обратно. В плен попало большое количество бойцов ЧВК «Вагнер». Некоторых военных также уже обменяли.

Бой между ВС Мали и бойцами ЧВК привел к гибели большого количества военных с обеих сторон. Сообщается, что погибли многие бойцы ЧВК. Также большое количество людей попало в плен. СМИ информируют, что в ходе сражения погиб админ канала Grey Zone. Борис Рожин написал, что знал его лично. Они неоднократно встречались на различных мероприятиях в Москве.

«Мир праху погибших бойцов «Вагнера», — написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Солдаты ВС Мали атаковали бойцов ЧВК «Вагнер» в ночное время суток в период песчаной бури. Спонтанное нападение в условиях ограниченной видимости позволили им нанести существенный урон бойцам частной военной организации.

Ранее сообщалось, что не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер» погибли в результате засады туарегов в Мали.