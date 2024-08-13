RT: танкисты ВС РФ сделали самодельную конструкцию для защиты от БПЛА

Российские танкисты рассказали военкору RT Владу Андрицу, как спроектировали конструкцию для защиты от беспилотников противника.

Военнослужащий с позывным Донец пояснил, что система радиоэлектронной борьбы замыкается на аккумулятор, а сверху к ней прикрепляется дополнительная конструкция. Он отметил, что она является достаточно примитивной, однако спасает жизни российских военнослужащих. Идея пришла к танкистам, которые успешно ее реализовали своими руками.

Военнослужащий отметил, что украинские беспилотники мешают полноценно работать. ВСУ запускают их часто. На том направлении, где сейчас работает собеседник RT (район Максимилиановки в ДНР), преимущественно выбирают для атак дроны-камикадзе. В ночь на 13 августа противник снова активизировался.

«Сегодня ночью к нам на позицию прилетела «Баба-яга». Личным составом БПЛА она была замечена и уничтожена», — рассказал он.

Военнослужащий с позывным Донец рассказал, что на днях Армия России успешно преодолела три километра в районе Максимилиановки. Сам боец в составе своей роты прикрывает сослуживцев из штурмовых групп с закрытых позиций.

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