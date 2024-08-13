Раскрыто число терактов, предотвращенных в России в 2024 году

В ходе заседания Национального антитеррористического комитета директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников заявил, что за первые семь месяцев 2024 года в России предотвратили 110 терактов, сообщило ТАСС.

По словам Бортникова, в ходе мероприятий по предотвращению террористических актов были задержаны 1050 человек, причастных к их организации.

Задержанные принимали участие в подготовке и совершении терактов, а также занимались оправданием, пропагандой и финансированием терроризма и осуществляли пособничество террористам.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам Межтопэнергобанка, которые обвиняются в мошенничестве на сумму порядка 5 млрд рублей.