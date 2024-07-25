СК РФ предъявил обвинение генералу ВСУ Кривоносу за преступления на Донбассе

Официальный сайт Следственного комитета РФ сообщает о предъявлении обвинения бывшему первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину в связи с преступлениями, совершаемыми ими или их подчиненными на территории Донбасса.

Сергей Кривонос занимал указанную должность в период с 2016 по 2019 год, а Юрий Галушкин — с 2014 по 2015 год. Следствие установило, что граждане Украины давали преступные распоряжения своим подчиненным. Они руководили многочисленными обстрелами мирных территорий республик ДНР и ЛНР.

Установлено, что вследствие их распоряжений 144 гражданских погибли и получили ранения. В их числе семеро несовершеннолетних. Около 190 объектов гражданской инфраструктуры были полностью или частично повреждены.

«Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — сообщает СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин контролирует ход расследования военных преступлений Украины, вследствие которые пострадали мирные жители. В Мариуполе состоялось оперативное совещание штаба по расследованиям, на котором лично присутствовал Бастрыкин. Работа ведется постоянно. В ходе совещания стало известно, что следователи завершили расследование 25 уголовных дел, фигурантами которых стали воющие на стороне Украины иностранные наемники.

Ранее мы сообщали, что при обстреле Шебекино погиб мужчина, ранены двое.