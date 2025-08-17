Рубио: США не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль РФ

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News заявил, что Вашингтон не поддерживает передачу всего Донбасса под контроль России.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что во время встречи на Аляске президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, а также члены делегаций двух стран, обсудили ряд вопросов. В частности, в какие альянсы Украина имеет право вступать, где может пройти государственная граница между странами, каким способом можно обеспечить мировую безопасность.

Журналисты попросили прокомментировать информацию, что США поддерживают передачу Донбасса России. Госсекретарь выразил удивление, что в СМИ появились подобные предположения.

«Нет. Во-первых, я не знаю, кто вам это сказал, но они не понимают, о чем говорят…» — подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

Госсекретарь США заявил, что только Украина вправе решать все вопросы, связанные с ее территориями. По словам Рубио, президент США Дональд Трамп не имеет права и желания распоряжаться территориями другого государства. Цель американского лидера — уменьшить число нерешенных вопросов и способствовать сближению конфликтующих сторон, чтобы они могли заключить мирное соглашение.

«Президент (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить», — подчеркнул он.

Ранее спецпосланник президента США Уиткофф пояснил, почему больше нет причин для прекращении огня на Украине.