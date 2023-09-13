Рука на пятке и приседаем: Посетители ВЭФ-2023 стали зрителями необычной спортивной игры

Возле павильона Якутии на «Улице Дальнего Востока» прошла игра, в которой спортсменам необходимо было продемонстрировать свои умения в удерживании равновесия и ловкости, сообщает vostokmedia.com .

Корреспондент издания снял видео с места, где собралось множество зрителей. Главные события развивались на оборудованной сцене. Каждый участник по очереди подходил к тубусам, которые необходимо было поднять нетрадиционным способом. Ведущий следил за честностью игры. Эффектное музыкальное сопровождение и спецодежда спортсменов делали мероприятие зрелищным.

Суть игры в следующем – спортсмен должен одной рукой держать пятку противоположной стороны. Например, левой рукой взять пятку на правой ноге. Одновременно с этим правой рукой необходимо коснуться левого уха.

В таком положении надо присесть и ртом взять любой пластиковой тубус, которые лежат посреди сцены. Выполнить задание совсем непросто, но игра принесла много положительных эмоций, как участникам, так и зрителям.

Мероприятие проходит в рамках деловой программы Восточного экономического форума с целью поднятия настроения посетителям мероприятия.