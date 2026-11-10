Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Во вторник вечером, 10 ноября, загруженность дорог Московского региона составляет шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. Жителей региона призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.