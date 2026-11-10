«Не лучшие друзья»: Зеленский оценил итоги переговоров с Россией
Зеленский описал прошедшие переговоры словами «с россиянами тяжело»
Украинский лидер Владимир Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в личном канале.
Зеленский сообщил, что общался с украинской командой в Абу-Даби, и признал: с россиянами сложно. По его словам, они, мягко говоря, не лучшие друзья Украины.
Предметом обсуждения стали гарантии безопасности и обмен пленными. Подробности договоренностей не раскрываются.
Ранее стало известно, что Лавров поставил ультиматум Брюсселю по Украине.