«Тихие убийцы»: уролог из Подмосковья назвал семь привычек, которые спасут почки после 50 лет

Почки работают как непрерывный фильтр: за сутки через них проходит около 200 литров крови, которая очищается от токсинов и избыточной жидкости. Но большинство людей не задумываются об этом органе, пока не столкнутся с проблемами. Почечные недуги называют «тихими убийцами» — они способны годами протекать незаметно. Наиболее уязвимы граждане старше 50 лет, поскольку возрастные изменения и хронические патологии увеличивают риск. Врач-уролог Андрей Скляр из подмосковного Жуковского рассказал REGIONS, как уберечь почки.

Питьевой режим

Ключевое условие — достаточное поступление жидкости. При ее нехватке моча делается концентрированной, что создает предпосылки для камнеобразования. Оптимальный объем — от 1,5 до 2,5 литра чистой воды в день. В жаркую погоду или при нагрузках норму увеличивают. Газировка и соки воду не заменяют — они лишь нагружают почки дополнительно.

«Вода — это главный помощник наших почек. Она помогает вымывать токсины и соли, не давая им оседать в виде камней. Если вы пьете мало, моча становится темной и концентрированной, а это прямой путь к мочекаменной болезни. Начните с малого: поставьте бутылку воды на рабочий стол и пейте в течение дня», — говорит Андрей Скляр.

Соль под запретом

Излишек соли задерживает воду, поднимает давление и изнашивает почки. Здоровому человеку достаточно 5 граммов в сутки — примерно чайная ложка без верха. Наибольшую угрозу несут соленья, копчености, колбасные изделия, консервы и фастфуд.

«Соль — это скрытая угроза. Мы часто даже не замечаем, сколько ее съедаем, потому что она есть во всех полуфабрикатах и готовых продуктах. Попробуйте неделю не досаливать еду и отказаться от колбасы с сыром — вы удивитесь, как изменится самочувствие и уйдут отеки», — советует уролог.

Давление и сахар под контролем

Гипертония и диабет — главные причины хронических болезней почек. Высокое давление бьет по мелким сосудам, нарушая фильтрацию. Избыток сахара разрушает нефроны. После 50 лет важно регулярно измерять давление и глюкозу, а при отклонениях — принимать назначенные препараты.

«Почки и сердце тесно связаны. Если у вас высокое давление, страдают сосуды почек. Если не лечить гипертонию, почки будут разрушаться постепенно и незаметно. Поэтому так важно пить таблетки от давления, даже если вы чувствуете себя хорошо», — поясняет Андрей Скляр.

Лекарства

Нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, диклофенак, нимесулид) при частом приеме токсичны для почек. Они ухудшают кровоснабжение почечной ткани и могут вызвать недостаточность. В пожилом возрасте риск особенно велик.

«Обезболивающие — это не конфетки. Если вы пьете их каждую неделю от головы или суставов, вы рискуете здоровьем почек. Старайтесь обходиться без них или принимайте только по назначению врача. И никогда не превышайте дозировку», — предупреждает Андрей Скляр.

Активность

Малоподвижность ведет к застою и повышает риск почечных заболеваний. Умеренные нагрузки — ходьба, плавание, йога — помогают удерживать давление и вес. При наличии болезней почек вид спорта выбирают после консультации с врачом.

«Движение — это жизнь. Когда мы сидим или лежим большую часть дня, кровь застаивается, нарушается питание тканей, в том числе почек. Полчаса прогулки в день снижают риски почечных патологий на 20–30%», — подчеркивает Андрей Скляр.

Обследования

Даже при отсутствии жалоб раз в год нужно сдавать анализ мочи и крови на креатинин. Это позволяет выявить отклонения на раннем этапе. УЗИ почек покажет камни, кисты и другие изменения.

«Профилактика — это лучший способ избежать болезней. Один анализ мочи в год может спасти вам жизнь. Не пренебрегайте этим простым правилом. Чем раньше мы заметим проблему, тем проще ее исправить», — завершает Андрей Скляр.

Здоровье почек определяется повседневными привычками. Достаток воды, ограничение соли, контроль давления и сахара, осторожность с лекарствами и регулярные проверки сохранят эти органы на долгие годы.

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