Руководитель школы гимнастики Барсукова обвинила «ВТБ Арену» в алчности

Руководитель детской школы воздушной гимнастики Наталья Барсукова рассказала «Ридусу», что руководители «ВТБ Арены» аннулировали заключенный договор на аренду помещения. Мотивом для решения стало появление потенциального клиента, который готов был заплатить больше денег.

Наталья Барсукова рассказала, что школа планировала переезд на осень. Заранее заключили договор на аренду. Детская школа воздушной гимнастики обязывалась платить 500 тыс. в месяц и 10% от суммы дохода в месяц. Позже руководители изменили решение. Они потребовали от спортсменов 1 млн 200 тыс. руб. Директору Барсуковой объяснили, что нашелся другой клиент — некая медицинская компания, которая предлагает заплатить больше денег.

«А откуда у нас такие деньги? Детский спорт — дело не самое прибыльное. У нас месячный оборот составляет примерно один миллион двести тысяч. Мы ведь не можем драть с родителей три шкуры», — посетовала Барсукова в разговоре с «Ридусом».

Теперь воспитанники школы тренируются в цирковой студии. Ее руководители решили помочь гимнасткам. Школе предстоит срочно искать помещение для тренировок. Тот зал, который принадлежит «ВТБ Арене», отличается высокими потолками. Это один из главных критериев поиска. В том помещении не было ни душа, ни туалета. Преподаватели решили, что дети могут пользоваться необходимыми комнатами в спортивной школе. В приоритете была именно высота потолка.

«Очень сложно отыскать помещение с потолком, высота которого 8-10 метров», — подчеркнула собеседница «Ридуса».

Наталья Барсукова обвинила руководство «ВТБ Арены» в алчности. Генеральный директор комплекса отказался давать комментарии «Ридусу». Местные политики обещали помочь директору школы.

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