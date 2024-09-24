Суд заморозил активы завода КЭМЗ в рамках дела о «Газпром Арене»

В рамках расследования уголовного дела, инициированного в 2016 году по фактам хищений средств при возведении «Газпром Арены», суд заморозил доли и собственность ООО «Курский Электромеханический Завод», что подтверждается санкциями в судебных документах, сообщило РИА Новости.

По данным суда, арест коснулся 50% долей в уставном капитале завода, а также его имущества, включая земельный участок площадью 20 тысяч квадратных метров и два нежилых здания.

Суд считает, что данная мера необходима для обеспечения соблюдения законного порядка уголовного судопроизводства и выполнения приговора, касающегося имущественных взысканий.

Строительство стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали в 2007 году для футбольного клуба «Зенит».

Однако проект был доработан в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года, чтобы соответствовать требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

По последним данным, затраты на строительство превысили 40 миллиардов рублей, хотя изначально планировалась сумма около 6,7 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что «Боксзабег» в Серпухове собрал более пяти тысяч участников.