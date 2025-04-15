Рулонный газон почти за 9 млн руб. постелят в центре Волгограда

Волгоградские власти выделили 8,8 млн руб. на обустройство газона в центре города, сообщили novostivolgograda со ссылкой на сайт госзакупок.

По данным издания, местные власти ищут подрядчика, который готов выполнить работы по устройству гидропосева и рулонного газона. Новый газон появится на участке от Волгоградской государственной академии физической культуры до улицы Гвардейская. Работы предстоит выполнить по проспекту Ленина.

На сайте госзакупок указаны требования к газону. Он должен быть двухлетним и принадлежать к элитному сорту. Вес рулона не должен превышать 20 кг. Размер рулона — 0,4×2 метра. Есть пожелания и относительно состава газона: 90% мятлика и 10% овсяницы.

По информации издания, с момента подписания договора подрядчику выделено пять дней на выполнение всех указанных требований. В администрации напомнили о действии в России антимонопольного законодательства, в рамках которых все закупки осуществляются на конкурентной основе. Объявление появилось на сайте в понедельник, 14 апреля.

Ранее сообщалось, что пенообразователь за 2 млн руб. намерен до конца мая купить омский аэропорт.