Русский Халк из Подмосковья и легенда экстрима покажут шоу в Люберцах

В подмосковных Люберцах состоится уникальное спортивное мероприятие всероссийского масштаба — открытую тренировку проведут два легендарных атлета, рекордсмены и основоположники отечественного силового экстрима, сообщил REGIONS.

Как сообщили в Федерации силового экстрима России, ведущими выступят вице-президент федерации Сергей Агаджанян, известный широкой публике под прозвищем Русский Халк, и признанный мастер экстремальных силовых дисциплин Сергей Буганов, чья карьера началась еще в команде Владимира Турчинского.

Программа тренировки будет включать в себя показ сложнейших элементов сценического экстрима, которые составляют основу подготовки к профессиональным трюковым номерам.

Сергей Буганов продемонстрирует виртуозное владение собственным телом и сталью, выполнив номер по завязыванию узлов из гвоздей и разрыву металлических цепей.

Сергей Агаджанян поразит зрителей феноменальной силой дыхания и концентрации: он разорвет несколько резиновых грелок мощью легких, одновременно удерживая на плечах серьезное отягощение в виде штанги с ассистентами, а затем согнет металлическую арматуру, используя лишь силу челюстей.

Мероприятие пройдет 17 января 2026 года в 11:00 в стенах современного фитнес-клуба «Рефит», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, улица 8 Марта, дом 59.

