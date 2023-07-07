«Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше»: сетевой аналитик рассказал о миграции из РФ

Сетевой аналитик Дмитрий Милин поделился мнением, почему россияне мигрировали из России в начале СВО, сообщает newizv.ru .

Аналитик считает, что люди руководствовались сиюминутными эмоциями, но не делали дальновидных прогнозов. В любой стране бывает кризис. Возможно то, что происходит в настоящем, заложит крепкий фундамент для надежного будущего.

Дмитрий Милин также считает, что истинный патриот должен поддерживать свою страну в любой исторический период.

«Мы не выбираем какой стране рождаемся. Родившись в Иране, мы бы были ревностными мусульманами-шиитами, родившись в Испании или Португалии были бы такими же ревностными христианами-католиками», - отмечает аналитик

За период становления России было множество войн и революций, заговоров и предательства. Это историческая данная, которую надо воспринимать без эмоций, просто как факт.

«Это наш сложный путь к демократии. Рано или поздно мы его пройдем. Может до конца моей жизни, может после. Но это неизбежно», - рассказывает сетевой аналитик Дмитрий Милин

Дмитрий Милин отметил, что жители, которые приняли решение уехать за границу, никогда не смогут стать полноправными гражданами другой страны. И дело не в правовых отношениях, а в моральном аспекте.