«Рыба-пенис» заполонила берега Рио-Гранде, что вызвало ажиотаж среди местного населения

Достопримечательностью Рио-Гранде в Аргентине стали десятидюймовые рыбы, которые визуально напоминают мужской детородный орган. Их называют «рыбой-пенисом». Жители из соседних заселений приезжают, чтобы посмотреть на удивительные существа.

Фото: [ Социальные сети ]

Рыба обитает на морском дне, но сильные штормы стали причиной их попадания на берег, сообщает издание «Mirror». Хотя существо некорректно называть рыбой. В биологии это животное называется ложкообразным червем или по-научному Urechis Unicinctus. Отрицать сходство с человеческой частью тела абсурдно. У червей большой стержень и голова с отверстием, которое размещено внизу. Оно предназначено для употребления пищи. Рационом «рыбы-пениса» являются морские водоросли.

Фото: [ Социальные сети ]

Червей уже выбрасывало на берег и прежде, но каждый раз это событие вызывало фурор у местных жителей. Биолог из Западного отделения Общества дикой природы Иван Парр в 2019 году стал свидетелем, как население реагировало на «рыбу-пенис» в Сан-Франциско. Убеждениям ученого, что это черви, никто не верил.

Жители публикуют фото и видео червей в социальных сетях, и они моментально становятся вирусными. Люди оставляют веселые комментарии.