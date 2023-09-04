Rzeczpospolita: Польша вернет Украине мужчин, которые скрылись от мобилизации

Польские власти в связи с договоренностями с украинским правительством могут разыскивать на территории республики мужчин, которые незаконно пересекли границу после начала СВО с целью дальнейшей передачи их Киеву, пишет издание « Rzeczpospolita ».

«Польша по соглашению с Украиной уже выдала граждан этой страны, которые занимаются контрабандой нелегальных мигрантов в Европу». – сообщает издание

Украинская власть предполагает, что большая часть мужчин призывного возраста (с 18 до 60 лет) выезжали из Украины, боясь мобилизации. Сделать это можно было несколькими способами: путем пересечения «зеленых» зон или за взятки на пограничных постах.

Пресс-секретарь KG пограничной службы, лейтенант Анна Михальская предполагает, что на данный момент на территории Украины может находиться около 80 тысяч украинцев. Установить, сколько из этих мужчин способны воевать, невозможно.

Федир Вениславский из Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины уверен, что государство должно обращаться в соседние страны, чтобы мужчин возвращали. В зоне СВО Украине очень нужны люди.

«По данным Главного управления Пограничной службы, подготовленным для «Rzeczpospolita», с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехало около 2,87 млн граждан Украины в возрасте 18-60 лет, выехало – около 2,8 млн украинцев», – пишет издание «Rzeczpospolita»

Мариуш Сиарка, представитель Главного управления польской полиции, сообщил, что как только украинец получит от свей страны международное ориентировочное письмо, каждого иностранца будут депортировать на Родину.