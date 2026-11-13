«Неясно, что именно реставрируют»: градозащитники указали на риски проекта по дому Ушковой

Эксперт Леонтьева увидела риски в проекте реставрации дома Ушковой в Казани

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Проект сохранения дома Ушковой — объекта культурного наследия федерального значения — получил положительное заключение экспертизы. Однако у градозащитников остались вопросы. Социолог Марья Леонтьева считает, что экспертиза недостаточно подробно оценила влияние работ на предмет охраны: по ее мнению, есть риски для подлинных оконных и дверных элементов, конструкций здания, планировки помещений и влажностного режима, сообщил inkazan.ru.

Кроме того, Леонтьева отметила, что документация не показывает достаточной связи между научными исследованиями и выводами о безопасности решений. Отдельно она указала на неопределенность в составе проекта: в одном месте он значится как реставрация фасадов, в другом — как реставрация и приспособление всего здания. Градозащитник также опасается за сохранность ценных интерьеров и доступ горожан к дому.

По данным издания, проект предусматривает восстановление фасадной штукатурки, кирпичной кладки, лепного декора и балконных ограждений, реставрацию купола эркера и кровельных элементов, замену поздних окон во дворе и восстановление исторических дверей со стороны улицы Кремлевской. Во внутреннем дворе планируют обновить мощение, установить подпорные стенки и оборудовать архитектурную подсветку, а также раскрыть исторические проемы и переустроить спуск в подвал — об этом говорится в документе комитета Татарстана по охране ОКН.

По информации издания, общественные обсуждения проекта продлятся до 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в Королеве отреставрировали еще один дом в историческом квартале.

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