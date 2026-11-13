Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны из Подольска Бориса Геренрота. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.

Воробьев уточнил, что ему было 15 лет, когда началась война. Он учился в артиллерийской спецшколе и вместе с другими ребятами рыл противотанковые рвы под Солнечногорском.

«Однажды, когда немецкие войска прорвали оборону, мальчишки увидели солдат, которые готовились встретить врага, и сами попросились им помогать. Следующие два месяца под ежедневными бомбардировками они подносили снаряды к орудиям. Четверо его товарищей получили ранения. Когда бои стихли, ребят отправили обратно учиться — они были еще слишком юными для военной службы», - написал губернатор.

В 1944 году его призвали в армию, он прошел 3-й Белорусский и Забайкальский фронты. После Победы мужчина остался в Вооруженных силах и дослужился до полковника. Его наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Воробьев уточнил, что с 2012 года Борис Геренрот преподает на факультете права Высшей школы экономики, где делится своими знаниями и богатым жизненным опытом со студентами.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.