Филиппов пост: как подготовиться к Рождеству и что важно знать о 40‑дневном воздержании

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Рождественский пост — один из четырех многодневных постов церковного года. В 2026 году он начинается 28 ноября и завершается 6 января 2027 года. На следующий день, 7 января, Русская православная церковь отмечает Рождество Христово. О правилах этого периода сообщил karelinform.ru.

Пост также известен как Филиппов — название связано с днем памяти апостола Филиппа, который приходится на 27 ноября. Этот день традиционно предшествует началу постного периода. Продолжительность поста составляет 40 дней, а его завершение совпадает с Рождественским сочельником (6 января) — особенно строгим днем, подводящим итог периоду воздержания перед главным зимним христианским праздником.

В чем заключается смысл Рождественского поста

Основная цель поста — духовная подготовка к Рождеству. Пищевые ограничения выступают не как самоцель, а как инструмент, помогающий верующим сосредоточиться на внутренней жизни, научиться контролировать желания и меньше привязываться к повседневным удовольствиям.

Важную роль играют молитва, участие в богослужениях, благотворительность и внимание к близким. Верующим советуют избегать конфликтов, осуждения и злобы, а по возможности — примириться с теми, с кем отношения осложнились. Таким образом, пост — это не просто корректировка рациона, а комплексная духовная практика.

Что можно и нельзя есть: основные правила питания

Во время Рождественского поста исключают продукты животного происхождения:

  • мясо и мясные изделия;
  • молоко, сыр, творог, сливочное масло и прочие молочные продукты;
  • яйца и блюда, в состав которых они входят.

В рацион включают разнообразные постные продукты: овощи, фрукты, зелень, грибы, орехи, крупы, бобовые, хлеб и выпечку без ингредиентов животного происхождения. Вместо молочных продуктов используют растительные масла и напитки.

Существуют отдельные правила относительно рыбы и растительного масла:

  • С 28 ноября по 19 декабря рыбу обычно разрешают по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
  • С 20 декабря по 1 января рыбу употребляют преимущественно по субботам и воскресеньям.
  • Со 2 по 6 января рыбу полностью исключают из рациона.

Особое послабление предусмотрено 4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы: в этот день рыбу можно есть даже в среду или пятницу.

Важно помнить, что приведенный календарь отражает распространенную практику для мирян. Монастырский устав предполагает более строгие ограничения, а конкретные послабления зависят от церковного календаря и дня недели.

Традиции Рождественского поста и особенности сочельника

Одна из ключевых традиций последнего дня поста — приготовление сочива. Это блюдо делают из вареных зерен пшеницы или других круп, добавляя мед, изюм и сухофрукты. От названия этого кушанья и произошло слово «сочельник».

С 6 января связан обычай воздерживаться от пищи до появления первой звезды. Однако степень строгости этого правила и возможность его соблюдения зависят от состояния здоровья человека и рекомендаций церкви.

На протяжении всех 40 дней поста верующие стараются чаще бывать на богослужениях, уделять время молитве, помогать нуждающимся и проводить время с семьей. При этом церковь не запрещает заниматься домашними делами, работать, принимать гостей или отмечать Новый год в кругу близких.

Послабления в посте: кому они могут быть необходимы

Строгие пищевые ограничения подходят не всем. Послабления могут потребоваться:

  • детям;
  • беременным и кормящим женщинам;
  • пожилым людям;
  • лицам с хроническими заболеваниями.

Церковный устав не требует от всех верующих одинакового следования монастырским правилам. Меру поста рекомендуется обсудить со священником, а при наличии медицинских противопоказаний — обязательно проконсультироваться с врачом.

Ранее сообщалось, что поздняя Пасха 2027 года сдвинет даты постов и праздников.

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