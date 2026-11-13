После 35: что действительно работает против старения, а что лишь маскирует возраст — говорит косметолог

После 35 лет многие женщины начинают искать ответы на вопросы об уходе, кремах и процедурах. Врач-косметолог Галина Ушакова объяснила, что действительно работает против старения, а что лишь маскирует возрастные изменения, сообщил REGIONS.

По словам Галины Ушаковой, 35 — это не приговор, а лишь повод внимательнее отнестись к себе. В этом возрасте снижается выработка гиалуроновой кислоты, а потеря коллагена достигает примерно 2% в год. Однако универсальной цифры не существует: проявления старения зависят от морфотипа и наследственности. Врач выделяет усталый, деформационно-отечный, мелкоморщинистый и мускульный типы, поэтому советы «для всех» не работают — сначала специалист должен оценить состояние кожи, овал лица и мимику.

«Не обязательно цифра 35, потому что все говорят: гравитация, лицо начинает плыть вниз. На самом деле происходит резорбция кости черепа, компартаменты начинают опускаться», — рассказала Галина Ушакова в интервью Щелковскому телевидению.

Как отмечает специалист, домашний уход — это база, но многие допускают ошибки уже на этапе очищения. Мицеллярную воду часто используют как полноценное средство для умывания, хотя она нужна только для снятия макияжа. Гель для умывания выбирают при сухой коже, а скрабы и AHA-кислоты применяют без понимания своего типа.

«Мицеллярная вода у нас для снятия макияжа. Это не полноценный уход. Если вы неправильно подобрали очищение, дальше никакие сыворотки не спасут — кожа будет пересушена», — добавила специалист.

Врач советует учить уходу с подросткового возраста, а при стойких проблемах сразу идти к профессионалу, так как обилие баночек из соцсетей не заменит системности. Выбирая косметику, важно смотреть не на бренд и цену, а на состав и тип кожи. Дорогая сыворотка не гарантирует эффекта, а кредиты на крем не решают проблему. Блогеры транслируют чужой опыт, который может навредить.

«Тот блогер, который рекомендует, имеет определенный тип кожи. Не факт, что вам это подойдет: ей нормально, а у вас будет ожог. Поэтому нужно приходить на прием к врачу», — уточнила дерматолог в интервью Щелковскому телевидению.

Что касается инъекций, ботулотоксин расслабляет мышцу и помогает с мимическими морщинами, но не убирает глубокий залом в самой коже. Перед процедурой врач обязан провести мимические пробы и показать, какой результат возможен. Филлеры заполняют складки, но не решают проблему нависания, а гиалуроновая кислота притягивает воду, из-за чего возможны отеки.

«Ботулотоксин расслабляет воздействие нервного импульса на мышцу. Но если уже есть дермальный залом, даже после процедуры морщинка может остаться. Пациенту нужно сразу показать, на что он может рассчитывать», — добавила эксперт.

Аппаратные методики тоже имеют свои границы. РФ-лифтинг стимулирует коллаген, фототерапия разрушает пигмент, а СМАС-лифтинг дает быстрый результат, но имеет противопоказания.

«Если есть птоз верхнего века, грыжи нижнего века, нависание брылей, ни одна аппаратная терапия не сработает. В такой ситуации уже нужен пластический хирург», — резюмировала Галина Ушакова.

По мнению Галины Ушаковой, сохранение молодости — это не гонка за дорогими баночками, а системный уход, индивидуальный план и своевременный визит к специалисту. Универсальных решений нет: работает только подход, подобранный под конкретного человека.

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