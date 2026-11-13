Снегопад накрыл Оренбург: на улицах выросли сугробы, коммунальщики работают в усиленном режиме

В Оренбурге на борьбу со снегопадом на улицы города вышли 26 единиц техники

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Ночью 13 ноября Оренбург оказался во власти снегопада — на улицах выросли настоящие сугробы. Городские службы вывели на борьбу с последствиями непогоды технику и людей, сообщил 56orb.ru.

По данным администрации Оренбурга, еще ночью коммунальщики занялись обработкой дорог против гололеда. В первую очередь внимание уделили крупным магистралям, мостам, путепроводам и спускам — участкам, где скользкое покрытие особенно опасно.

П информации издания, уборка продолжается и днем. В работах задействовано 26 единиц техники и около 100 человек. Специалисты обрабатывают тротуары, пешеходные переходы и территории возле остановок общественного транспорта, чтобы горожане могли безопасно передвигаться.

По данным издания, снегопад стал серьезным испытанием для города: за короткое время дороги покрылись снегом, а перепады температуры привели к образованию наледи. Коммунальные службы просят водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и не мешать работе техники.

Ранее сообщалось, что КамАЗ с топливом застрял на скользком подъеме в Башкирии.

Актуально

Читайте также

От первого снега до русского языка: как Мохамед Ради из Египта стал своим в Омске и создал детский клуб

От первого снега до русского языка: как Мохамед Ради из Египта стал своим в Омске и создал детский клуб

Без снега, но со льдом: что приготовила погода Южно-Сахалинску 14 ноября

Без снега, но со льдом: что приготовила погода Южно-Сахалинску 14 ноября

Подмосковье ждет погодный разворот: в выходные похолодает и станет скользко

Подмосковье ждет погодный разворот: в выходные похолодает и станет скользко

Не замена уборке, а помощник: эксперт рассказала о плюсах и ограничениях подогреваемых тротуаров

Не замена уборке, а помощник: эксперт рассказала о плюсах и ограничениях подогреваемых тротуаров

Снег лежит, а клубника краснеет: дачники в Наро-Фоминске собирают урожай в ноябре

Снег лежит, а клубника краснеет: дачники в Наро-Фоминске собирают урожай в ноябре

Снег в Московском регионе опаздывает: синоптик раскрыл, когда придет климатическая зима

Снег в Московском регионе опаздывает: синоптик раскрыл, когда придет климатическая зима

Защита от снега и замыкания: эксперт оценил стоимость уличной гирлянды и правила ее монтажа

Защита от снега и замыкания: эксперт оценил стоимость уличной гирлянды и правила ее монтажа

«Снег ломает их только так»: агроном объяснил, как спасти туи и можжевельники от мокрого снега

«Снег ломает их только так»: агроном объяснил, как спасти туи и можжевельники от мокрого снега

Первый ноябрьский снегопад вдохновил жителей Звенигорода на мини-снеговика

Первый ноябрьский снегопад вдохновил жителей Звенигорода на мини-снеговика

«Вчера жарили мясо, снегом не пахло»: житель Сочи снял на видео внезапный снегопад в курортном городе

«Вчера жарили мясо, снегом не пахло»: житель Сочи снял на видео внезапный снегопад в курортном городе

Хабаровск засыпало снегом: за пару дней выпала почти месячная норма осадков

Хабаровск засыпало снегом: за пару дней выпала почти месячная норма осадков

«Съезд любителей летней резины»: из-за снега и гололеда остановили движение грузовиков и автобусов в Башкирии

«Съезд любителей летней резины»: из-за снега и гололеда остановили движение грузовиков и автобусов в Башкирии