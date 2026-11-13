Снегопад накрыл Оренбург: на улицах выросли сугробы, коммунальщики работают в усиленном режиме

Ночью 13 ноября Оренбург оказался во власти снегопада — на улицах выросли настоящие сугробы. Городские службы вывели на борьбу с последствиями непогоды технику и людей, сообщил 56orb.ru.

По данным администрации Оренбурга, еще ночью коммунальщики занялись обработкой дорог против гололеда. В первую очередь внимание уделили крупным магистралям, мостам, путепроводам и спускам — участкам, где скользкое покрытие особенно опасно.

П информации издания, уборка продолжается и днем. В работах задействовано 26 единиц техники и около 100 человек. Специалисты обрабатывают тротуары, пешеходные переходы и территории возле остановок общественного транспорта, чтобы горожане могли безопасно передвигаться.

По данным издания, снегопад стал серьезным испытанием для города: за короткое время дороги покрылись снегом, а перепады температуры привели к образованию наледи. Коммунальные службы просят водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и не мешать работе техники.

Ранее сообщалось, что КамАЗ с топливом застрял на скользком подъеме в Башкирии.