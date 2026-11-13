Ирина Фаевская рассказала об особенностях трудоустройства по договору и условиях выполнения работы

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала об особенностях трудоустройства по договору об условиях выполнения работы. С соответствующим запросом к ней обратилась жительница Чехова. Женщина сообщила, что при оформлении в коммерческой организации ей предложили заключить не трудовой договор, а договор об условиях выполнения работы. Работодатель заявил, что разницы между документами нет.

Как разъяснила Фаевская, в соответствии с ТК РФ, трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, согласно которому обе стороны берут на себя ряд обязательств. В их числе — предоставление работы, обеспечение условий труда, своевременная выплата зарплаты со стороны работодателя и выполнение работы, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка со стороны работника.

Трудовой договор заключается письменно и составляется в двух экземплярах. Оба должны быть подписаны сторонами. Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя. В ТК РФ указано, что заключение гражданско-правовых договоров, в число которых входит договор выполнения работ, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. Таким образом, при трудоустройстве должен быть оформлен именно трудовой договор. Только в этом случае на работника будут распространяться установленные законодательством социально-трудовые гарантии.

При этом отношения, возникшие на основании гражданского-правового договора, но связанные с использованием личного труда, могут быть признаны трудовыми. Тем не менее эта процедура при наличии спора обязывает работника обращаться в суд и доказывать, что выполнение работы носило постоянный характер, а сложившиеся с работодателем отношения имеют признаки трудовых. К характерным признакам трудовых отношений относятся достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной трудовой функции в интересах и под контролем работодателя; подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка; обеспечение работодателем условий труда; интегрированность работника в организационную структуру работодателя; осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов.