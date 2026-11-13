Когда пень выглядит страшнее настоящего паука: фото из Лыткарина взорвало городской паблик

Необычную находку обнаружили жители Лыткарина на карьере «Волкуша»: пень с разветвленным корневищем издалека напоминает гигантского паука. Снимок деревянного «членистоногого» появился в городском паблике, сообщил REGIONS.

Разумеется, никуда не движется и угрозы не представляет, однако внимание пользователей привлек: в комментариях оценили в первую очередь красоту объекта.

«Это самый фотогеничный корень в лесу. Когда-то и я фоткалась рядом с ним. Пень вышел хорошо — я не очень», — с иронией отметила одна из жительниц.

Карьер «Волкуша» — популярное место прогулок в округе. Теперь у него появился еще один заметный ориентир — пень, который внешне может посоперничать с пауками, а по фотогеничности с самими отдыхающими.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде фотограф Бакланов снял редкую скопу с добычей.