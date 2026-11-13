В Электростали проведут капремонт Культурного центра «Октябрь»

На проспекте Ленина в Электростали продолжается капитальный ремонт здания культурного центра «Октябрь», строительная готовность объекта составляет 82,9%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья» за счет средств бюджета, их планируют завершить до конца 2026 года.

На строительной площадке задействованы 86 рабочих и одна единица техники. Они выполняют внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных коммуникаций и работы по усилению конструкций здания. В ходе ремонта в здании обновят фасад и входную группу, заменят кровлю, инженерные системы, внутренние помещения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.