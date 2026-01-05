РЖД ликвидирует последствия схода 35 вагонов грузового поезда

На перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда, сообщил новостной телеграм-канал РЖД. В региональном МЧС уточнили, что с рельсов сошло 35 вагонов.

По информации РЖД, инцидент произошел в понедельник, 5 января. В результате происшествия повреждена железнодорожная инфраструктура. Специалисты убедились, что инцидент не отразился на состоянии окружающей среды.

По данным РЖД, могут возникнуть задержки в работе пассажирских поездов. В настоящее время движение на данном участке приостановлено. На место инцидента прибыли три восстановительных поезда.

«Пострадавших нет», — указано в сообщении РЖД.

В РЖД создали штаб, цель которого — оперативно и эффективно устранить последствия происшествия. Причины инцидента устанавливаются. В региональном МЧС уточнили, что в вагонах находился уголь.

Пассажирам, планирующим поездки в данном направлении, рекомендовано уточнять информацию у сотрудников РЖД. Кроме того, функционирует приложение, в котором публикуют обновленную информацию по графику и маршруту поездов.

