Десятки человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе

В Тульской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с массовыми пострадавшими. Как сообщает «ТУЛАСМИ» , в Богородицком районе опрокинулся пассажирский автобус, в результате чего травмы получил 31 человек.

УМВД России по Тульской области передает, что ДТП случилось около 15:30 в районе деревни Колодези. На момент инцидента в транспортном средстве находилось 40 пассажиров.

На место происшествия оперативно были направлены десятки бригад скорой медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим и их эвакуации. Причины, по которым автобус потерял управление и перевернулся, пока не называются. По предварительной информации, это была одиночная авария: транспорт просто съехал в кювет при движении и перевернулся.

Сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб работают на месте для ликвидации последствий ЧП и установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Таиланде российский турист устроил ДТП со смертельным исходом и откупился от тюрьмы.