С 15 апреля в России действует новый ГОСТ на этиловый спирт: что изменится для потребителей

Юрист и адвокат Антон Габович рассказал о важном изменении в законодательстве. По его данным, с 15 апреля в России начал действовать новый государственный стандарт (ГОСТ) на этиловый спирт, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, приобрести этиловый спирт в розницу простые потребители не могут из-за действующих строгих ограничений. Такое сырье широко используется в различных сферах — промышленности, косметологии и медицине.

Как поясняет собеседник RostovGazeta, появление обновленного ГОСТа не налагает на производителей обязательство применять исключительно спирт, изготовленный по новым стандартам. Однако у россиян теперь появится важное преимущество. При покупке готовой продукции они смогут узнать, из какого именно сырья она произведена.

По информации юриста, если производитель использовал сырье, соответствующее новому ГОСТу, в составе будет указана конкретная марка спирта — «Классический» или «Ультра». В случае же, когда изготовитель применял спирт, произведенный не по ГОСТу, это тоже станет очевидно: в перечне ингредиентов просто пропишут «этиловый спирт» без уточнения марки.

«Я думаю, что основная цель ГОСТа на этиловый спирт направлена на то, чтобы снизить объемы нелегальной продукции и повысить качество спирта», — высказывает мнение Габович.

Ранее сообщалось, что за три месяца в Марий Эл от отравления алкоголем погиб 21 человек.

