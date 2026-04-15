Тихая эпидемия: за три месяца в Марий Эл от отравления алкоголем погиб 21 человек

В Республике Марий Эл с начала года сохраняется тревожная ситуация с отравлениями спиртосодержащей продукцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за период с января по март 2026 года было зафиксировано 42 случая острых отравлений, причем половина из них — 21 инцидент — закончились летальным исходом.

Наибольшее число пострадавших и погибших пришлось на столицу региона Йошкар-Олу, Медведевский район, а также Сернурский, Новоторъяльский округа и город Волжск. В подавляющем большинстве случаев причиной отравления стал этанол, однако в единичных эпизодах специалисты выявили употребление более опасных веществ, включая метиловый спирт и неуточненные виды алкогольных суррогатов. Ведомство продолжает мониторинг ситуации и призывает граждан воздерживаться от приобретения и употребления сомнительной алкогольной продукции.