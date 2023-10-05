С «Фукусимы-1» начали сброс второй партии воды в океан

Компания ТЕРСО приступила к сбросу второй партии воды атомной станции «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщило информагентство Киодо .

Первая партия была сброшена в период с 24 августа по 11 сентября. Пробы воды, собранные в 3 километрах от места выброса, показали содержание трития в размере 10 беккерелей на литр при предельном показателе в 70 раз больше.

Подготовительные процедуры перед сбросом второй партии начались 2 дня назад. Воду предварительно размешали с морской в соотношении 1 к 1200 и слили в бассейн. После замеров, был установлен показатель в 63-87 беккерелей на литр.

Как и в первый раз, данный сброс воды продлится 17 дней. В океане окажется содержимое десяти цистерн воды со станции, что составит немного менее 8000 тонн. В целом планируется 4 таких процедуры.