С магазина «Детский мир» в Красноярске сняли вывеску: мнение горожан неоднозначное

По информации издания, магазин закрылся в марте из-за преобразования здания в торговом доме «Гадалов». В соцсетях горожане обсуждают снятие вывески. Многие поделились своими детскими воспоминаниями. Магазин славился большим ассортиментом не только в Красноярске. Горожане признаются, что снятие вывески — будто церемония прощания с их детством.

«Этот магазин больше как музей. Ничего не покупаешь, но когда заходишь, ловишь ностальгию, и эти картинки в голове из той жизни в самое сердечко…» — написал один из пользователей соцсетей.

По информации издания, горожане также обсудили, сохранят ли знаменитую плитку, которая есть на внутренних стенах здания. Она была изготовлена в 1988 году. Каждый ее элемент сделан из алюминия и покрыт цветной эмалью. На мозаике изображены герои известных мультфильмов: Колобок, Винни Пух, Пятачок и многие другие. В «Детском мире» ранее заявили, что решение по плитке примет собственник магазина. Некоторые красноярцы уверены, что мозаика — это часть истории города, которую не стоит нарушать.

По данным издания, нашлись и те пользователи соцсетей, кто положительно отреагировал на снятие вывески с легендарного магазина. Горожане написали, что считали вывеску «уродской» и старомодной.

«Если честно, такое здание красивое, а эта вывеска все портила. Главное, правда, чтобы хуже не придумали», — прокомментировал новость один из горожан.

Ранее сообщалось, что в Волгограде сменили вывеску с названием международного аэропорта.