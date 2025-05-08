В Волгограде сменили вывеску с названием международного аэропорта

В ночь на четверг, 8 мая, на здании аэропорта в Волгограде была заменена вывеска с названием. Теперь она гласит «Сталинград», сообщает РИА Новости.

Сотрудники аэропорта в Волгограде изменили название на дополнительное — «Сталинград». Буквы нового имени выполнены в цветовой гамме, соответствующей общему стилю аэровокзала — в бирюзовом оттенке.

В аэропорту пояснили, что название «Сталинград» можно использовать в вывесках и объявлениях. При этом географическое название остается неизменным, подчеркнули в аэрогавани.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить аэропорту города историческое название «Сталинград». С такой инициативой к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции.

Президент незамедлительно подписал указ о переименовании.