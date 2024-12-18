С начала года кузовной ремонт авто в Нижнем Новгороде подорожал на 388%
«Автомаксимум»: кузовной ремонт авто в Нижнем Новгороде подорожал на 388%
Фото: [Медиасток.рф]
Стоимость услуг в автосервисах Нижнего Новгорода, как и в других регионах России, в период с января по декабрь 2024 года заметно выросла, сообщило newsnn.ru.
Эксперты рассказали, что сначала мониторили стоимость услуг в других регионах, а потом принимали решение о повышении цен в Нижнем Новгороде. За текущий год стоимость обслуживания автомобилей в городе увеличилась практически в два раза. Так, глава автоцентра Carbeat Никита Марков проинформировал о росте в 40%, а руководитель автосервиса «Борн» Степан Баранов — в 20%.
Эксперт Марков также рассказал, что рост стоимости запчастей достиг 15-25%. Представитель автосервиса «Борн» подтвердил рост, сообщив о 50%. В частности, в «Автомаксимуме» заявили, что кузовной ремонт авто подорожал на 388%.
«То, что клиенту год назад выходило в 90 тысяч рублей, сейчас выходит в 350 тысяч. И ставить будем все китайское, без вариантов. Сертифицированного ничего не найдете», — добавил собеседник NewsNN.
Степан Баранов считает, что причина роста стоимости запчастей и услуг — курс доллара, который сейчас в очередной раз поднялся. Поставщики уже предупредили, что прайс на детали будет изменен из-за очередного повышения цен.
Ранее сообщалось, что российские таксисты пожаловались на низкое качество китайских автомобилей.