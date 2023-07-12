С ножом и в балаклаве: жители челябинского микрорайона не раз встречали странного человека

Жители одного из челябинских микрорайонов рассказывают о странном человеке, который днем и ночью бродит по городу, сообщает kursdela.biz . Людей особенно пугает нож в руках у мужчины и пристальный взгляд вслед.

В социальных сетях все активнее идет обсуждение странного жителя челябинского микрорайона, который днем ходит по улицам города с ножом в руках и в балаклаве. Он катается на детских качелях, пристально рассматривает прохожих. Некоторые пользователи соц сети встречали или замечали его из окон своих квартир в ночное время суток.

Местные правоохранительные органы сообщили, что проинформированы о подозрительном человеке, который пугает жителей. В настоящее время ведутся его поиски с целью установления личности.