С овощного рынка в военкомат: В Белгороде полиция провела рейд

В Белгороде полиция провела рейд на овощном рынке и забрала девять человек в военкомат для оформления документов и дальнейшего разбирательства, сообщает bel.ru . Все мужчины являются иностранцами, но имеют гражданство РФ.

Сотрудники правоохранительных органов предъявили претензии, почему мигранты имеют гражданство РФ, но не стоят на воинском учете. В региональном УМВД также рассказали, что двое человек были привлечены к административной ответственности из-за порчи паспорта и не информирования об этом специализированных органов. Еще один мигрант также получил административное замечание из-за того, что работает на территории РФ, но не имеет соответствующего разрешения и не является гражданином.

Полиция периодически проводит подобные рейды в местах, где скапливается большое количество людей. В УМВД отметили, что будут продолжать проводить профилактические проверки. Издание «Новые Известия» сообщало, что подобные рейды проводят по многих регионах РФ. Первые данные пришли из Калуги. Пользователи социальных сетей критикуют подобные действия правоохранительных органов.