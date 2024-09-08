С тагильчан незаконно брали деньги за пользование туалетом на автовокзале

Свердловский Роспотребнадзор установил, что администрация автовокзала в Нижнем Тагиле незаконно брала деньги с пассажиров за посещение общественного туалета, сообщил tagilcity.ru.

За каждое посещение туалета с человека брали 25 рублей. Представители Роспотребнадзора посетили автовокзал в августе и удостоверились, что за посещение туалета на его территории необходимо платить. В организации напомнили о законе РФ, согласно которому все туалеты на автовокзалах должны быть бесплатными. Закон был утвержден в 2020 году.

Роспотребнадзор направил предупреждение администрации. Руководители обязаны в кратчайшие сроки устранить нарушения. Информация продублирована также в прокуратуру, где будут следить за дальнейшем развитии ситуации. Проверку инициировали после поступления жалоб со стороны пассажиров.

Ранее сообщалось, что под Рязанью член избирательной комиссии провалилась в выгребную яму туалета.