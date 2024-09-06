Под Рязанью член избирательной комиссии провалилась в выгребную яму туалета

В крупном селе Агро-Пустынь Рязанской области уличный туалет рухнул в выгребную яму и отправил вслед за собой члена избирательной комиссии. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Mash.

Днем, 6 сентября, рязанские сообщества и ряд каналов рассказали про необычный случай на УИК в Агро-Пустыни. Это достаточно большое поселение в 10-15 минутах от Рязани. Участок для голосования открыли в старом здании, где обычно действует медпункт. Из удобств там красовался новый уличный туалет. Однако одну посетительницу он подвел в самый ответственный момент.

Не прошло и минуты, как туалет не выдержал нагрузки и рухнул вместе с женщиной в выгребную яму. Пострадавшей оказалась член избирательной комиссии, которую вытащили коллеги. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Примечательно, что сам медпункт вызывал вопросы к сельским властям у жителей. Вероятно, что ситуация после такого случая может измениться в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что в Орловской области дорожную яму «починили» кабачками.