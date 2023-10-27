Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на странице своего аккаунта в интернет-мессенджере сообщил, что Запад и США постепенно устают от того, что Украине необходимо оказывать постоянную поддержку.

«Запад сильно устал от Украины. И с упоением взялся за поддержку Израиля», - написал Дмитрий Медведев

На мировой арене возник новый вооруженный конфликт. Теперь Запад и США хотят помогать Израилю. От Украины же все испытывают усталость. После того как Майк Джонсон был назначен новым спикером палаты представителей США, он первым делом заявил, что необходимо оказывать поддержку Тель-Авиву. Этот факт - одно из доказательств усталости от Украины.

Дмитрий Медведев отметил, что США и Западу можно было бы просто выполнять все требования, принятые различными резолюциями, например, Совбеза или ГА ООН. Но политики выбирают другой путь - развязывать войны, которые проходят за пределами территорий США.

Ранее Дмитрий Медведев проинформировал, что в 2024 году в рамках программы расширения вооруженных сил армии РФ будут созданы новые дивизии, бригады и полки. Решению способствовала напряженная мировая обстановка и отношение других стран к РФ.

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