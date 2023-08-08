SABC: Доказательства передачи оружия в Россию комиссией ЮАР найдены не были

Согласно информации телеканала в настоящее время расследование завершено. Ранее сообщалось, что появились лица, которые утверждали, что из ЮАР передают оружие в Россию. По распоряжению президента ЮАР Сирила Рамафоса была создана специализированная комиссия с целью подтверждения или опровержения данной информации. Лица, распространяющие информацию о поставках оружия, не смогли предоставить доказательства. Комиссию создали в мае и на работу отвели полтора месяца.

В ЮАР все активнее ведется обсуждение о необходимости выселки посла США Рубена Бригети, который ввел в заблуждение представителей власти относительно поставок оружия на территорию РФ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже комментировал обвинения в получении оружия. Он отметил, что у Великобритании есть схема, которой они пользуются многие столетия. Они давят на те страны, которые сильнее их, иногда с применением различных манипуляций.