Сад Аксакова: Как обновился парк в Уфе после скандальных баталий горожан

В Уфе по решению местных властей реконструировали сад Аксакова, сообщает mkset.ru . Местные жители переживали, чтобы парк не потерял своей исторической ценности. Корреспондент издания проверил, удалось ли сохранить первичный вид конструкций и скульптур.

Жителям позволили проголосовать, какой бы городской объект они хотели бы видеть обновленным. Сад Аксакова набрал больше всего голосов. На работы выделили 243 миллиона рублей.

Первое, что вызвало скандал, - решение властей снести арку возле главного входа. Глава республики Радий Хабиров переживал, что конструкция может обрушиться и травмировать посетителей сада. В итоге ее не снесли, но реконструировали: заделали трещины, покрасили колонны. Архитектурный стиль оставили прежним.

Фото: [ mkset.ru ] Фото: [ mkset.ru ]

«Как удалось заметить корреспонденту Mkset, жители города не только с интересом рассматривали декор арки, но также и с радостью фотографировались на ее фоне. До этого арка, кажется, не вызывала среди горожан столь живого интереса и будто сливалась с окружающей ее зеленью.»

В парке появилось много конструкций всех оттенков красного. Вероятно, символом сада стал красный цвета из-за знаменитого произведения писателя «Аленький цветочек».

Фото: [ mkset.ru ]

В парке оставили все скульптуры различных зверей. Вероятно, таким образом хотели привлечь внимание маленьких горожан. Детские игровые зоны сада стали одним из востребованных мест. Соблюдены все правила: разложены специальные ковры, чтобы ребята не травмировались. Горки выполнены в разных стилях. Также был открыт скейт-парк, чего раньше на территории сада не было.

Фото: [ mkset.ru ]

«Корреспонденту Mkset удалось стать свидетелем сцен, когда дети, забыв напрочь обо всем, что занимало их секунду назад, устремлялись в сторону качелей и горок, попутно роняя на вымощенную свежей плиткой землю перчатки с рюкзачками.»

Появилось в парке и место для проведения различных городских мероприятий: построена сцена с красивой дизайнерской аркой.

Фото: [ mkset.ru ]

На территории парка есть пруд, который очистили. Облагородили также и зону вдоль водоема. Кроме того, установили небольшой амфитеатр, в центре которого – скульптура аленького цветочка.

То, что горожане довольны реконструкцией, доказывает большое количество отдыхающих людей: школьники, родители, влюбленные пары и люди старшего поколения.