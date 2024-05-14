Садовод Коробейник рассказала, как вырастить огород на своем балконе

Жители Ростова-на-Дону начали массово выращивать на своих подоконниках в квартирах или балконах различные овощи и зелень из-за резкого скачка цен на данные продукты, сообщает rostovgazeta.ru . Садовод Ирина Коробейник поделилась рекомендациями, как добиться высокого урожая в своей квартире новичкам.

Ростовчанка Ирина Коробейник выращивает дома различные культуры примерно 15 лет. Женщина утверждает, что при желании дома можно вырастить даже самый экзотичный фрукт или овощ. Она поделилась советами, на что обращать внимание новичкам.

Важно найти хорошее место для растений в квартире. Оно должно быть светлым и умеренно проветриваемым. Не стоит ставить рассаду вблизи батарей или кондиционеров. При возможности лучше купить автоматический увлажнитель воздуха. Альтернативный способ — ежедневное распыление воды вручную.

«Нужно закупить необходимые принадлежности. Грунт, лучше приобретать универсальный, если пока не определились, что будете выращивать», — рассказывает ростовчанка.

Сразу придется потратить около 3000 рублей. Деньги уйдут на семена, горшочки для рассады, удобрения, колышки, необходимый садовый инвентарь. В целях экономии можно не покупать специальные горшочки для рассады, заменив их пластиковыми стаканчиками и баночками, например, от йогурта.

Ирина рекомендует экспериментировать в первый раз с тем, что требует меньше всего ухода. Идеальный вариант — микрозелень. Или же начинать с выращивания различных пряностей, зелени.

«Есть один лайфхак: заглубляете палец в почву ровно на одну фалангу — и вот вам готовая лунка для семян», — делится Ирина Коробейник.

Семена сажают и накрывают горшочек пищевой пленкой, проделывая в ней небольшие отверстия. Это позволит создать эффект теплицы. Пленку убирают, как только появляются первые росточки. Для полива лучше брать отстоянную воду. Если неопытный садовод справился с выращиванием зелени, то можно переходить на следующий уровень — сажать овощи.

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