Названы самые урожайные сорта огурцов

При выборе семян обращают внимание на различные факторы: рассада будет расти в теплице или в открытом грунте. Урожай будут использовать для консервации или для приготовления блюд. Опытные огородники поделились названиями сортов урожайных огурцов, учитывая каждый фактор, сообщает mkset.ru .

Открытый грунт

Огородники советуют выбирать семена, которые опыляются насекомыми. Хорошо зарекомендовали себя также партенокарпические огурцы.

«Смело покупайте сорта Бинго F1, Герман F1, Дока F1, Егоза, Зозуля, Клавдия, Кураж, Маша, Муравей, Муромский, Темп, Феникс, Хруст, Победитель, Сюзанна», — пишет mkset.ru.

Теплица

Важно выбирать самоопыляемые сорта, ведь насекомые не смогут попасть в теплицу.

«Выбирайте сорта Мурашка, Луховицкий, Апрельский, Зятек, Колибри, Амур, Мамлюк, Теща, Генеральский, Настоящий полковник, Изумрудные сережки, Китайский, Вьюга, Гуннар», — советуют аналитики «Медиакорсети».

Ранние сорта

Селекционеры вывели ультраскороспелые сорта. Их выбор гарантирует ранний урожай.

«К таким относятся Веер, Чудо-карапуз, Емеля, Анюта, Щедрик, Дмитрий Донской, Марта, Авоська, Вязьниковский, Авион, Мадрилене, Артист, Верные друзья, Пасалимо», — сообщает mkset.ru.

Сорта для засолки

Для консервации выбирают огурцы небольшого размера. Плоды должны быть ровными, покрытыми пупырышками и с плотной кожурой.

«Существуют сорта, которые специально выведены для этой цели. Это Бочковой засолочный, Веселые ребята, Дальневосточный, Нежинский, Погребок, Пучковый десант, Байконур, Лилипут, Хрустящая грядка», — уточняет mkset.ru.

Сорта без горечи

Некоторые сорта огурцов даже при неправильном уходе гарантированно вырастут без привкуса горечи.

«Покупайте сорта Уран, Бабушкин секрет, Мечта дачника, Герасим, Гирлянда, Гармонист, Кадриль, Амелия, Муму, Наша Маша, Шанхайский длинный, Сладкий хруст», — рассказывает mkset.ru.

Аналитики отмечают, что в разных регионах РФ различный климат, поэтому некоторые сорта могут хорошо развиваться в конкретной части России.

Перед посадкой некоторые семена необходимо замачивать. Информацию об этом можно найти на упаковке семян. Ранее мы сообщали, какие растворы для замачивания легко подготовить в домашних условиях. В марте сажают не только огурцы. Это время оптимальное для роста томатов. Какой сорт помидоров огородники назвали самым урожайным мы сообщали ранее.