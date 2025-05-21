Садовод рассказал о борьбе с сорняками при помощи муравьиного спирта и хозяйственного мыла

Садовод Николай Кухарев рассказал, как при помощи муравьиного спирта и хозяйственного мыла решить проблему с ростом сорняков на территории садового участка, сообщил glavny.tv.

Эксперт обратил внимание, что приготовленное средство не приносит вред окружающей среде. Специалист рекомендует в одном литре воды смешать 100 мл муравьиного спирта и 50 г хозяйственного мыла. Мыло можно предварительно натереть на терке. В продаже также доступно жидкое хозяйственное мыло.

Садовод рассказал, что муравьиный спирт обладает прижигающим действием. Он поможет разрушить клетки сорняков. Выбирать лучше 70–90-процентный раствор. По мнению эксперта, для раствора подойдет хозяйственное мыло 72%. Оно обладает склеивающими способностями. При его помощи готовый раствор будет дольше сохраняться на растении, что увеличит срок его действия.

Садовод Николай Кухарев отметил, что готовый раствор помещают в пульверизатор. Им опрыскивают сорняки. Процедуру рекомендовано проводить в сухую безветренную погоду в утреннее или вечернее время. Это позволит избежать испарения раствора. Важно тщательно обрабатывать не только листья, но и стебли. Процедуру можно повторить примерно через пять дней.

«Таким образом можно победить одуванчики, пырей, вьюнок полевой, осот, сныть и другие сорняки. Раствор безопасен для почвы и не накапливается в ней, в отличие от синтетических гербицидов», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России выявили опасный европейский сорняк.