В России выявили опасный европейский сорняк

В России обнаружен европейский сорняк, представляющий угрозу для строительных конструкций. По словам ведущего научного сотрудника Главного ботанического сада РАН Виноградовой, изначально существовавшие в ботанических садах Великобритании и Голландии два вида рейнутрии — сахалинская и японская — образовали гибрид, известный как богемская рейнутрия, передает в телеграм-канале РИА Новости.

Этот гибрид начал активно распространяться в Европе и теперь замечен на территории России. Виноградова отметила, что сорняк активно появляется и захватывает южные регионы страны, в частности, его распространение наблюдается в районе Кисловодска.

В настоящее время ученые принимают меры по борьбе с рейнутрией. В отличие от борщевика, который можно удалить с помощью лопаты, рейнутрия требует более серьезного подхода. Для ее удаления необходимо использовать экскаватор, чтобы выкопать каждое растение.

Ранее сообщалось, что загадочные подземные туннели нашли в Африке и на Среднем Востоке.