Экс-премьер Украины Николай Азаров в интернет-мессенджере высказал мнение, что Запад осознает провалы Украины, поэтому рано или поздно, но правительству придется нести ответственность.

Одновременно с этим в Киеве также понимают, что придет время объяснять причины своего поражения, поэтому сейчас на Украине ищут виновника, которого будет проще всего обвинить в неудачах в зоне СВО.

«И вину за окончательно захлебнувшееся контрнаступление Запад в любом случае «повесит» на Украину и Зеленского», - считает экс-премьер Украины Николай Азаров

Вооруженный конфликт превратился в затяжной. Украина истощается. На Западе понимают, что должны вести бои до полного истощения. Раньше у Киева было тактическое преимущество – линия фронта была длинной, пишет агентство «РИА Новости». Это же достоинство со временем превратилось в главную уязвимость киевского режима.

«Поэтому сейчас киевский режим занимается спихиванием друг на друга ответственности за провал перед западными спонсорами и кулуарными играми за то, чтобы не стать очередной «сакральной жертвой»»,– уверен Николай Азаров

Экс-премьер Украины Азаров периодически высказывает мнение относительно ситуации на Украине. Недавно он отметил, что провал контрнаступления приводит к снижению политического рейтинга президента и его команды. Провал также обостряет взаимоотношения Украины с Западом.

Неспешность контрнаступления – это провал для всей Украины и лично для Владимира Зеленского.