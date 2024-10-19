В конце декабря 2023 года российские бойцы спасли женщину-военнослужащую из Украины, которую солдаты ВСУ оставили на поле боя в Херсонской области, сообщили РИА Новости. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал о ее судьбе.

Украинка была ранена. Российские военнослужащие спасли ей жизнь в отличие от сослуживцев, которые бросили ее на поле в Херсонской области. Раненая женщина-военнослужащая подала знак с просьбой о помощи, когда территорию проверял беспилотник Армии России.

Позже она призналась, что отправилась в зону СВО из-за денег. Супруг пропал в зоне спецоперации. Женщине пришлось самостоятельно решать все финансовые проблемы. В семье растет трое детей. Кроме того, у нее образовалась большая задолженность. Военнослужащая надеялась достойно обеспечить детей и решить вопрос с долгом.

С того момента прошло много времени. Сначала женщина лечилась в российском госпитале, позже проходила курс реабилитации. Ей присвоили статус военнопленной. Теперь военнослужащая ВСУ включена в список на обмен, так как заявила о намерении вернуться на Украину.

«Изъявила желание быть включенной в списки на обмен, так что теперь она ждет обмена», — сообщил РИА Новости губернатор Сальдо.

Ранее сообщалось, что жители Херсонской области призвали убрать могилу укрнациста из мемориала ВОВ.