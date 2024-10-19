Жители Алешкинского района Херсонской области обратились с коллективным предложением убрать могилу украинского националиста Валерия Чуприна, которая расположена на территории мемориала воинам Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости. На данный момент на призыв горожан не отреагировали.

В 2013 году на площади в Киеве собрались граждане, которые устроили митинг. Они настаивали на смене власти. Многие жители восточной Украины не поддерживали их решение и были против незаконных мятежей. В некоторых областях появились ополченцы, требующие порядка в стране. Тогда правительство Украины объявило о начале «антитеррористической операции на Донбассе», которую жители региона назвали карательной.

Валерий Чуприн — житель села Костогрызово, который был активным участником данной операции. На тот момент он занимал должность сержанта ВСУ. Чуприн погиб в 2016 году на территории ЛНР. Был захоронен на месте братской могилы воинов Великой Отечественной войны в Херсонской области, которая на тот момент времени находилась полностью под контролем Украины. Во время погребения была разрушена могила неизвестного солдата.

«Он воевал в Донбассе с позывным «Невменяемый». Чуприна, а зовут Валерий Александрович. Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была», — рассказала о земляке жительница села Костогрызово, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.

Мать Валерия Чуприна настаивала на том, чтобы одну из улиц переименовали в честь ее сына. В школе появилась памятная табличка. Жители протестовали, но сталкивались с угрозами в свой адрес со стороны родственников погибшего. Людям удалось отстоять право на отказ от переименования улицы. После смены власти жители требуют перезахоронения Чуприна. Мать дала письменное согласие, которое есть в расположении РИА Новости. Однако на данный момент положительного решения от администрации не поступило.

Ранее сообщалось, что боевик «Азова» с инвалидностью заявил о неспособности ВСУ победить в зоне СВО.