«Сам довез их домой»: водитель автобуса из Дмитрова помог потерявшимся детям вернуться домой

Двое детей по ошибке оказались в местности, где кругом был густой лес. Выяснилось, что они сели не на тот автобус. Водитель проявил бдительность и помог ребятам вернуться домой, сообщил REGIONS.

Дети рассказали о происшествии маме. Жительница Дмитрова связалась с диспетчером. Вскоре ей позвонил водитель маршрута № 24. Он рассказал, что решил не высаживать детей на маршруте, где вокруг густой лес. Водитель развернулся и доставил юных пассажиров обратно к нужной остановке.

«Он (водитель. — Прим. ред.) учтиво спросил, где им выйти, и сам довез их домой», — рассказала жительница Дмитрова.

Проявленные водителем неравнодушие и оперативность обеспечили благополучное возвращение детей, оградив их от стресса и потенциальной опасности. Мать детей, не успев поблагодарить героя лично, просит передать ему искреннюю и огромную благодарность всеми доступными способами.

