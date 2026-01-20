«Сам довез их домой»: водитель автобуса из Дмитрова помог потерявшимся детям вернуться домой
Фото: [Медиасток.рф]
Двое детей по ошибке оказались в местности, где кругом был густой лес. Выяснилось, что они сели не на тот автобус. Водитель проявил бдительность и помог ребятам вернуться домой, сообщил REGIONS.
Дети рассказали о происшествии маме. Жительница Дмитрова связалась с диспетчером. Вскоре ей позвонил водитель маршрута № 24. Он рассказал, что решил не высаживать детей на маршруте, где вокруг густой лес. Водитель развернулся и доставил юных пассажиров обратно к нужной остановке.
«Он (водитель. — Прим. ред.) учтиво спросил, где им выйти, и сам довез их домой», — рассказала жительница Дмитрова.
Проявленные водителем неравнодушие и оперативность обеспечили благополучное возвращение детей, оградив их от стресса и потенциальной опасности. Мать детей, не успев поблагодарить героя лично, просит передать ему искреннюю и огромную благодарность всеми доступными способами.
