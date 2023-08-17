Сам себя рассекретил: Белгородец ограбил офис микрозаймов, но был быстро найден полицией

Белгородец во время ограбления офиса микрозаймов, угрожая сотруднице ножом, забрал пять тысяч рублей. Преступника нашли быстро, потому что он забыл в отделении свой паспорт, сообщает bel.ru .

В полицию обратилась сотрудница организации, которая рассказала об инциденте. В офис пришел мужчина, который хотел оформить быстрый займ. Он отдал женщине паспорт. Сотрудница проверила данные и отказала в выдаче денег. Мужчина разозлился, достал нож и начать угрожать женщине. Теперь он не требовал выдачу быстрого кредита, а настаивал, чтобы женщина отдала все имеющиеся деньги.

Сотрудница была напугана и отдала деньги – пять тысяч рублей. Мужчина не обратил внимание, что забыл свой паспорт. Это позволило правоохранительным органам быстро установить его личность и задержать.

Нападавшим оказался местный житель, который рассказал о финансовых трудностях. Из полученной суммы он потратил только 250 рублей. Возбуждено уголовное дело. Максимальный срок наказания за подобные преступления – десять лет лишения свободы.