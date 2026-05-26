Авиакомпания «Аэрофлот» планирует с начала лета восстановить регулярное авиасообщение с Дубаем. Однако, как отмечают эксперты, обстановка на Ближнем Востоке продолжает оставаться непростой, что может отразиться на нежелании туристов посещать курортные города, сообщила rostovgazeta.ru.

По информации издания, с конца февраля небо над Объединенными Арабскими Эмиратами было временно закрыто. Причиной стала военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. В конце апреля полеты в регион разрешили возобновить.

«Билеты появляются в продаже, и люди могут их покупать. Но туристические компании пока не имеют права формировать туристический продукт в Эмираты, в том числе и в Дубай, поскольку ограничения Минэкономразвития, которому подчиняется туризм, не сняты», — отмечает директор турагентства «Горячие туры» Максим Гурин.

По информации издания, с 1 июня «Аэрофлот» принял решение восстановить ежедневные прямые рейсы в Дубай. В июне запланирован один рейс в сутки, а с июля частота увеличится до двух вылетов ежедневно. Эксперт Гурин затруднился ответить, будут ли сняты ограничения на поездки в Эмираты этим летом. По его словам, все будет зависеть от актуального развития обстановки.

Пока на Ближнем Востоке не установится устойчивый мир, участники рынка будут действовать с оглядкой и перестраховываться. Эксперт добавляет, что продажу туров в ОАЭ вряд ли откроют в ближайшее время. К тому же лето традиционно считается для Эмиратов низким туристическим сезоном.

«Летом там очень жарко, и туристов немного», — объясняет Гурин.

